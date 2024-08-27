中颱珊珊明天起侵襲日本，氣象專家賈新興表示，接著下周二（9／3）起菲律賓東方海面至南海一帶，有熱帶擾動發展機會，要觀察是否增強成熱帶性低氣壓或颱風，並分析未來10天雨區，周五、六午後西半部轉局部短暫陣雨，周日起至下周四，午後變成局部地區有零星短暫陣雨。

下周二（9月3日）起菲律賓東方至南海一帶，有熱帶擾動發展的機會。（翻攝自賈新興YouTube）

賈新興今天在臉書表示，第10號颱風珊珊，初步研判有朝日本鹿兒島一帶登陸的趨勢，明天晚上至周日（28日～9月1日）可能對日本造成長時間大範圍的影響，赴日的朋友要注意。

賈新興指出，周三、四（28、29日）太平洋附近有颱風移入西北太平洋區域，觀察下周二（9／3）起菲律賓東方至南海一帶，有熱帶擾動發展的機會。短期氣候趨勢預測顯示，下周六後（9／7），台中以北降雨有轉偏多的趨勢並持續至月底，9月上旬短暫有利颱風生成，9月中旬後半環境有利颱風生成並持續至10月，但超過5天後預報變動度大、不確定性較高。

賈新興分析未來10天雨區，明天（28日）午後東部山區零星短暫陣雨，周四（29日）清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨，周五（30日）午後西半部及東部有局部短暫陣雨，周六（31日）午後西半部有局部短暫陣雨，下周日（9／1）午後苗栗以南及宜花零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一（9／2）午後台中以南零星雨，下周二（9／3）彰化至嘉義間有零星短暫陣雨，午後南投以南山區及高屏有零星短暫陣雨，下周三（9／4）午後，嘉義以南及宜蘭有零星短暫陣雨。下周四（9／5）午後，苗栗以北、中南部山區及宜蘭零星短暫陣雨。