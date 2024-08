英國蘇格蘭首府愛丁堡市議會近日通過與高雄市關係(Relationship with the City of Kaohsiung)報告案,將強化愛丁堡與高雄市的夥伴關係,也盼高雄訪團能與愛丁堡大學、商會等單位討論合作事宜。對此,高雄市長陳其邁表示,未來雙方也將持續在文化藝術、新創產業及智慧城市等領域分享經驗,維持互惠的城市合作關係。

愛丁堡議長凱米·戴伊表示,非常高興看到決議案的通過,愛丁堡作為一個國際城市,積極與國際社會互動,也與台灣共享同樣的價值理念,因此台灣沒有理由不能成為我們的國際朋友之一。

戴伊指出,這份報告案通過,展示愛丁堡將與台灣及其他具共同價值的國家在不同領域展開夥伴合作,像是大學以及節慶等各種層面,未來也希望在與高雄及台灣的夥伴關係上取得進展,更表達非常歡迎高雄市政府團隊能訪問愛丁堡。

「感謝愛丁堡市議會凱米.戴伊議長對民主自由城市的堅定支持,期待兩市持續深化合作、共創豐碩成果。」陳其邁表示,高雄與愛丁堡的交流在產官學各界努力下,持續在文化、新創與城市治理等方面維持頻繁互動,雙方也都看好合作帶來的潛力與前景,相信此一決議通過後,兩座城市能更推進實質友好關係。

高市府行政暨國際處長張硯卿指出,愛丁堡市議會通過友好高雄決議案,顯見愛丁堡各界對與高雄發展合作關係的認同與高度共識。

高雄與愛丁堡近年交流密切,2022年10月陳其邁與愛丁堡市議會議長戴伊視訊會面,雙方討論於智慧城市、淨零、文化等面向發展。2023年3月,戴伊議長率團訪高出席智慧城市展,與陳其邁交換合作意向書,並參訪亞灣最新建設、赴衛武營及駁二。今年3月英國地方創新中心(Connected Places Catapult, CPC)及愛丁堡大學組團參與高雄智慧城市展,拜訪市府交流數位及淨零轉型經驗。

愛丁堡市議會於2022年3月通過友台決議,去年8月也同意繼續與台灣城市發展合作,提及蘇格蘭和台灣在民主人權及言論自由擁有共同價值,是促使愛丁堡與台灣進一步拓展關係的基礎。

愛丁堡市議會22日更通過「與高雄市關係報告案」,決議向高雄表達維持雙邊合作意願,與城市夥伴合作建立具有成效的關係,進一步發展文化、永續發展、數位創新,以強化愛丁堡對台合作。