基隆市政府與崇右影藝科技大學合作推動首屆「希望學苑」，讓特教學生在高中職畢業仍有職業學習與探索的機會。圖為課程講師「世界麵包冠軍」陳永信（左一）向基隆市副市長邱佩琳（右一）介紹產品。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府與崇右影藝科技大學合作推動首屆「希望學苑」，讓特教生在高中職畢業仍有職業學習與探索的機會。圖為教育處代理處長楊桂杰介紹課程。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

為擴大基隆市特教服務，提昇就業競爭力，基隆市政府與崇右影藝科技大學合作推動首屆「基隆市113年度—希望學苑」，基市府今日與崇右科大校長蕭源都、基隆特教學校校長林子建以及「世界麵包冠軍」陳永信共同舉辦招生記者會，期許透過學苑的職能專業課程，讓特教學生在高中職畢業後兩年內，仍有職業學習與探索的機會。

教育處表示，「希望學苑」以本市高中職畢業兩年內的身心障礙者為對象，期盼特教生在畢業進入競爭性就業職場前，仍有學習專業技能課程與職業試探之機會，以了解個人專長、定位個人價值，提升就業機會與能力，增進身心障礙者未來生活品質，也盼透過學苑營造無障礙之學習環境與空間，提供身心障礙者有更多元之發展空間，期望進一步開發其潛能，與社會處「小作所」之庇護工廠模式不同。

教育處代理處長楊桂杰表示，今年的課程分為秋季班與冬季班兩班，9月份秋季班以烘焙課為先行課程，邀請「世界麵包冠軍」陳永信師傅擔任課程講師，並由崇右影藝科技大學承辦本課程規畫。未來冬季班，將邀請國內相關企業團隊，擴大講師來源，並依據講師個人專業打造豐富且多元的教學內容，全力協助學員職業學習與未來職業接軌。

楊桂杰指出，基市府致力提升課堂學習品質與效果，除了擴大講師來源，亦聘請助教特教學生助理員及具輔導與特教專長之行政助理一同加入課程團隊，隨時提供協助；另希望學苑提供交通接送服務，盡力讓家長對本課程安心，也希望學員學習的同時，能減緩家長們暑期照顧的壓力。

楊桂杰表示，市府相當重視特教服務，多項計畫落實執行。自 112學年度起，持續擴充特教教師員額，使正式教師比例成長至 92％，亦提升特教助理員待遇至與雙北齊平，身心障礙學生課後照顧班也調整至僅需 1 位學生即開班，且寒暑假全面開辦，並使身障學生交通費翻倍調整，每月補助 1000 元。

楊強調，未來將創造更多身障生適性學習與職業訓練的機會，關注個別需求與發展，提升就業競爭力，共創更包容和健康的有愛環境。