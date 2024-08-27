大陸國產3A級電玩遊戲大作《黑神話：悟空》至今尚未在台上架，遭質疑有政治因素。數發部數產署副署長林俊秀說，至今仍未收到在台代理商繳交的相關文件，是在審查中，不是沒通過；他並強調，通過的大陸遊戲，到目前為止有242款，此次不會是故意卡關。

林俊秀表示，近幾年數發部積極輔導、扶植台灣新創獨立遊戲，而這些都是台灣原創的，也有台灣文化，有些也有全球視野。截至目前為止已經補助40家獨立遊戲廠商，知名的包含赤燭的《返校》、《九日》，這些都是獨立遊戲扶助計畫所補助的。

林俊秀說，上述是有關研發基金的部分，數發部對於遊戲行銷也很重視，相關部門及台北國際電玩展都設有獨立遊戲專區，「就是要台灣人玩台灣人的遊戲」。

林俊秀重申，根據《兩岸人民關係條例》，大陸地區企業要來台投資需要主管機關同意，也要設立分公司、辦事處；目前兩岸遊戲相互沒有開放，所以大陸遊戲要來台，只能透過台灣代理商，而台灣代理商須於上市前繳交代理合約等，以及資安檢測報告。

林俊秀說，該遊戲已有台灣代理商「泰坦育樂」7月31日登錄遊戲資訊，但截至目前都尚未繳交相關資料，所以是在審查中，不是沒有通過。他強調，過去面對其他大陸遊戲，作為也都是如此；而通過的大陸遊戲，到目前為止有242款，所以此次不會是故意卡關。