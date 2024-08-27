新竹市議會27日開臨時會，由市府報告前瞻3期新竹輕軌紅線計畫全數保留原因，由於可行性研究尚未核定，導致綜合規畫、設計作業無法執行。有議員質疑，為何直到現在才與竹縣整合，導致拖慢進度，譴責市府欺騙市民、浪費公帑；也有議員認為紅線僅到竹科門口，無助解決塞車問題，要求交通處具體說明。

市議會27日臨時會，由市府交通處長倪茂榮報告前瞻3期111年度新竹輕軌紅線計畫全數保留原因，他指出，本案在2021年8月獲中央補助1億元，納入112年度預算，補助款目前未收回，但保留原因主要是因為可行性研究尚未核定，導致綜合規畫、設計作業無法執行。

而針對輕軌紅線進度，倪茂榮也報告，大新竹輕軌於今年納入桃竹苗大矽谷計畫，由竹市府任主政單位，整合縣市紅藍線輕軌可行性研究報告，預計8月底前上網公告招標，目標是2025年第1季提報交通部審查，待可行性報告核定後，後續將發包綜合規畫及設計作業。

提問時，民進黨市議員劉崇顯指出，2019年新竹市輕軌整體路網、可行性研究就送交通部，2021年獲通過，紅線當時已有明確進度、路線及站點，為何新竹縣政府在同一時期，藍線沒有具體進度，以致拖延到整體進度，直到今年才由新竹市整合兩邊報告，要求說明過程。

民進黨市議員曾資程指出，過程中，中央也了解要解決大新竹交通問題，新竹輕軌是重要方案，也給予紅線、藍線、綠線及橘線路網，及綜合規畫及部分建設經費，但現在竟全數保留沒有執行，回過頭跟中央爭取可行性研究，把新竹縣整合回來，質疑市府欺騙市民、浪費公帑。

「現在把新竹縣拉進來，還要等幾年？」曾資程批評，紅線基地幾乎都在新竹市，藍線使用到的路廊是跨頭前溪35替代道路，要等到都市計畫通過，恐怕遙遙無期，如此一來2021年爭取到的可行性評估經費豈不是打水漂，也對市府提出嚴厲譴責。

國民黨市議員張祖琰則提到，新竹市急需解決的關埔地區交通問題，輕軌紅線根本沒有幫助，且紅線從新竹縣六家地區要進入竹科，只有到竹科門口、寶山路清交大的南門處，以及科管局附近，根本無助解決竹科塞車問題，交通處都說會用接駁車，但如何接駁是否有具體計畫？

對此，市府交通處長倪茂榮說明，竹市從2001年開始，對輕軌議題了解非常成熟，但當時新竹縣接受度、想法皆有落差，導致溝通花了較多時間，且無具體結果，2022年原本基本態度是新竹市先行，但審查過程中，中央盼縣市在路線上必須合作。

倪茂榮指出，依此結果，高市長上任後也辦專家學者說明會，縣市達成共識，中央也認同縣市路線必須要合作，才一定要以此方式處理、合作，強調這是目前進程，並沒有欺騙、怠惰。他也指出，紅線行經園區一路、新安路及介壽路，已到園區大動脈，未來整體路網還有橘線都會有幫助。