皇翔(2545)拿下永和大陳地區單元4公辦都更最優申請人，今日股價應聲走高，漲幅大約在2.5%左右。新北市永和新生地(大陳地區)更新單元1、4都市更新案第二次招商，其中單元1由立信工營造通過資格審查，單元4則由皇翔建設通過資格審查，並獲評選最優申請人。新北市永和新生地(大陳地區)更新單元1、4都市更新案，合計基地面積達8400餘坪，市場推估單元1及單元4的更新完成後各達300餘億元。

皇昌今年上半年EPS 3.66元，已超車去年全年度的2.15元，由於10~12月間還有3筆個案將完工，法人看好下半年營收表現也不會比上半年差，今日開低後，買盤積極進駐，股價強鎖漲停板75.5元。皇昌目前在手未交案量仍約600億元，今年目標希望能拿下2～3筆案量，全年新接案目標為400億元。皇昌將在9月23日舉行股東臨時會。皇昌上半年稅前盈餘13.07億元，稅後淨利10.03億元，EPS 3.66元，已超車去年全年度的2.15元。