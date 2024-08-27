賴清德總統上任今天滿百日，總統府祕書長潘孟安以總統府成立的三個委員會為例，即使有不同觀點，我們可以持續討論，不會刻意製造對立，面對威權主義的擴張，我們沒有分裂的本錢；捍衛自由民主憲政，也是我們全體共同的原則。未來的每一天，他都會為台灣而奮鬥，也要繼續幫助總統，創造國家的繁榮未來。

潘孟安表示，今年5月20日，是他就任總統府祕書長的第一天，更是承擔新的責任、與接受更強挑戰的開始。這100天來，他每一天都全力以赴，除了陪同 賴清德 總統接見許多國際訪賓、國內外的友人外，也與總統一起參與了多場會議，和他共同實踐民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的施政藍圖。

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在總統就職滿月時，賴清德公布「信賴新政」，將在總統府成立三個委員會，他說，總統希望能以全球的視野、抓住世界的趨勢，讓台灣及早因應長期的課題；同時，也關注民主社會的防衛韌性，要與世界民主盟友並肩同行。

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在就職100天，潘孟安以總統身邊的視角表示，他可以很自信地說，這些施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實。不僅國家氣候變遷對策委員會、以及健康台灣推動委員會都完成了第一次會議，我們也舉辦了總統府音樂會、巴黎文化奧運、奧運英雄派對等活動，展現台灣的多元文化、兼容並進的藝文發展。

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他強調，如同總統所言，台灣是世界民主供應鏈的一員，更是全球最蓬勃發展的民主國家之一，我們將持續向世界展現民主自由的價值，並在正確的道路上穩健前行。多元、自由、民主，是台灣引以為傲的生活方式。因為多元，台灣社會有不同的聲音；因為自由，台灣人民都有表達不同意見的權利，「而我想這就是我們民主的根基」。

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潘孟安重申，即使有不同觀點，我們可以持續討論、持續對話，不會刻意撕裂、製造對立，因為我們都在一艘船上，面對威權主義的擴張，我們沒有分裂的本錢；但捍衛自由民主憲政，也是我們全體共同的原則。

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他承諾，不止是100天，未來的每一天，他都會保持初心，為台灣而奮鬥，為民主自由而努力，守護大家習慣的日常，也要繼續幫助總統，創造國家的繁榮未來。