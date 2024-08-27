星宇航空今日宣布，第4個台中出發的定期航點台中－沖繩航線將於12月2日正式啟航，即日起開放訂位，以A321neo執飛，座位數共188個，初期每周4班往返。

台中－沖繩為星宇航空第1條自台中出發的日本定期航線，期盼能藉此提供中部旅客最便利且可快速抵達日本的好去處。也期待能吸引更多日本旅客來台中遊玩，感受台灣中部的人文風情。

星宇航空介紹，沖繩自台灣出發飛時僅需不到2小時，為台灣旅客海島度假的首選之一，擁有壯麗的自然景觀和獨特的文化，別具特色的景點如波上宮、古宇利島、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟及美國村等，讓旅客能充分體驗當地的歷史與文化。白色的沙灘搭配碧海藍天也是沖繩的一大賣點，舒服的躺在沙灘上，聆聽汩汩的海浪聲，亦是在當地度假的精髓所在。

星宇也和合作夥伴攜手歡慶台中－沖繩航線開賣，與星野集團的「星星相遇」機加酒自由行祭出航線專屬優惠，入住星野集團旗下3大不同風格酒店，包含每間房均有絕美海景的虹夕諾雅，4天3夜加贈每日早餐，每人3萬1999元起；都市觀光型OMO5沖繩那霸4天3夜每人1萬6999元起。

玉山星宇航空聯名卡友專享購票優惠，即日起至9月27日，於星宇航空官網或App持聯名卡訂購台中出發至沖繩機票，輸入優惠代碼「RMQ500OKA」，立即享500元折扣。

星宇航空自今年3月底開闢台中出發航線，營運澳門、峴港定期航班、高松包機航班，以及即將於10月27日開航的台中－富國島航線，今再添台中－沖繩航線，預計於12月2日開航。