台北捷運預計於2025年更新閘門，支付方式新增信用卡。國民黨台北市議員詹為元擔憂，屆時使用信用卡比例大增，使用悠遊卡和悠遊付民眾減少，將大幅影響悠遊卡公司收益。悠遊卡公司回應，交通卡使用量是否受衝擊，取決於通勤族取得優惠與否，悠遊卡可於北捷享受常客優惠和購買定期票，也可用於小額消費，推估影響不大。

詹為元指出，悠遊卡公司近3年前3大主要收入，分別是勞務傭金收入，也就是與信用卡聯名的清分費用和聯名收入，去年就占收入比例高達54％；次之則是販售悠遊卡的銷貨收入，去年比例37％；接著則是授權金收入，去年占5％。因此可得知悠遊卡公司的主要收入皆在票卡上，包含一般悠遊卡、造型悠遊卡或銀行聯名悠遊卡。

他分析，在北捷閘門全數更新後，因信用卡也可嗶卡搭乘，加上又有自動儲值功能，方便使用也方便對帳，將導致悠遊卡和悠遊付使用者減少，衝擊悠遊卡公司收益。

而據了解，桃捷雖可使用信用卡，但電子票證比例仍超過8成。悠遊卡公司回應，根據國內外捷運經驗，交通卡使用量是否受衝擊，取決於通勤族及重度使用者取得優惠與否。以新加坡和香港為例，新加坡沒有提供常客優惠票價，信用卡使用占比近40％，香港則提供不同的優惠票價及不定期生活消費優惠折扣，因此信用卡使用占比僅3％。

悠遊卡公司指出，悠遊卡可於北捷享受常客優惠或購買定期票外，也可使用於小額消費，因此未來悠遊卡使用型態將與香港八達通類似。針對觀光客或外來旅客，則推廣優惠觀光卡如1日卡、2日卡和3日卡等。另配合政府政策，提供敬老卡、愛心卡和數位學生證等服務。

悠遊卡公司表示，未來也將積極開發其他領域的收入，如積極開發各種卡片銷售、推動各種生活及小額消費和強化悠遊付消費場域提升使用率等，以「一卡一付」為核心，推動支付相關服務，以提升競爭力。

另，台北捷運公司說明，北捷已啟動閘門電子模組及多元支付外掛模組改裝工程，預計於明年底前完成系統建置，將增加信用卡與QR Code乘車功能，提供旅客多元乘車付費選擇。