113學年度第1學期開學在即，台南市長黃偉哲27日出席全市高中職及國中小學校長會議。（教育局提供／洪榮志台南傳真）

113學年度第1學期開學在即，台南市長黃偉哲27日出席全市高中職及國中小學校長會議時，特別要求與會的校長們，除應深入掌握學生的學力及情緒表現外，還持續落實校園環境巡檢及交通安全課程，打造優質的學習環境。

市府教育局今天辦理台南市113學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議時，以「AI揚帆啟智慧、適性主動固學力」為主題，並回顧上個學年度的豐碩成果。

黃偉哲認為，今年度剛結束的第64屆全國中小學科展，台南市獲得全國第三、六都第二的優良團體成績；其中，建興國中更獲得國中組全國第一名，非常不容易。台南也是最早將AI人工智慧導入教學現場的縣市，現在已經普遍應用在各個學校，藉助科技讓台南的學生更有競爭力；另外在藝術、音樂、語文教育等各方面，台南市在全國評比也都是前段班，表現傑出，這些都有賴全體在一線努力的校長、教師的奉獻。

黃偉哲表示，為了讓孩子們學得更好，校長們務必深入了解學生在校的情緒表現，避免學生霸凌、教師違法處罰事件的發生；在衛生防疫方面，希望延續去年親師生攜手合作努力防堵登革熱疫情的經驗，持續落實校園環境巡檢及清除孳生源，並避免日本腦炎的傳染與擴散；至於在交通安全教育方面，維護學童交通安全至關重要，除改善通學步道外，也應全面落實交通安全課程，打造一個溫馨友善的校園環境。

此外，如果學校校舍仍有空間，校長們也可透過教育局申請興建太陽能光電設備；這幾年許多學校的風雨球場加蓋光電設施後，既環保減碳，又幫學童防曬，還能幫校務基金賺回饋金，一舉數得非常划得來。

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