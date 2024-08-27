共享機車品牌WeMo Scooter（威摩科技）宣告正式完成Pre-B輪募資，該輪募資由台灣大哥大領投暨其他天使機構投資人，共同挹注資金推行綠能共享運具科技。WeMo也宣告正式進軍台中，並開啟新服務「環島縱貫線」，同時進一步預告，今年9月將再推進新城市-台南府城，共享服務將正式擴及全台五都。

WeMo邁向第九年，今年3月推出二代車款WeMo Fly後，在用戶體驗及營運皆創造新高點。WeMo執行長劉于遜表示，台中一直是最多用戶敲碗的城市，此次前進台中，將可帶著最佳二代車款WeMo Fly提供服務。

劉于遜指出，推出WeMo Fly新車後，平均每台車均車貢獻比提升40％；同時在日租表現上，因WeMo Fly續航力高及優異的用戶騎乘體驗，更讓WeMo Fly 平均每台車在日租、小時租營收表現屢創新高。

WeMo創辦人暨副董事長吳昕霈也表示，WeMo Fly的優異表現不僅可以在台中、環島縱貫線和即將上線的台南，讓全台用戶們能輕鬆、自在透過共享運具，一同創造淨零排碳的新生活，更能讓共享運具的體驗落實在每個人的日常生活中。

鑒於新車款的好成績，WeMo成功獲得台灣大哥大暨其他天使機構投資人青睞，WeMo 執行長劉于遜表示，WeMo 很榮幸獲得台灣大哥大暨其他天使機構投資人的大力支持，也因為本次台灣大哥大的大力支持，未來我們將成為EV100計畫中電動車生態圈的一環，共同打造節能永續的全新生活樣態。

自9月1日起，WeMo也提供全台台灣大哥大4G新申辦／續約／攜碼用戶，都能免費體驗WeMo PASS兩個月。

台灣大哥大商務長林東閔也表示，本次策略領投WeMo，代表台灣大哥大實踐淨零決心，支持WeMo進軍台中、台南，以及全台17台鐵、高鐵站外站點租還的「環島縱貫線」計畫，從消費者端驅動低碳交通轉型，具體落實台灣大哥大在EV100倡議中「以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量」的加碼行動，未來也將結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，完整「EV100電動車生態圈」，擴大減碳影響力，大步朝低碳智慧城市與永續未來邁進。

吳昕霈則表示，WeMo 長期致力於減碳與永續發展，透過提供即時、便利且環保的交通選擇，減少城市中的碳排放量，推動台灣智慧城市與綠色交通的發展。台灣大哥大本次作為 WeMo 的策略投資夥伴，除積極推動企業社會責任，更以加入EV100 國際倡議為目標，將與WeMo 攜手共同打造更清潔、更永續的未來。