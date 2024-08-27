台灣自來水公司第六區管理處定8月29日（星期四）上午10時30分至10時35分進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防警細胞廣播服務（CBS） 」發送「水庫放水警戒」警訊通知，屆時南化水庫後堀溪下游沿岸兩側鄰近河道區域民眾，收到水庫放水警戒簡訊通知時請勿慌張。

細胞廣播簡訊內容。（台水六區處提供／寶智華台南傳真）

台水六區處表示，本次災防告警訊息測試發送目的是要測試在水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的4G手機廣播發送告警訊息，在第一時間有效提醒民眾遠離河床並注意安全。

本次發送訊息共1則（含有中英文內容），演練當日如民眾手機警報音響起並顯示演練文字，水庫並沒有實際放水洩洪，僅配合演練發布警訊通知，請不要慌張。

本次測試訊息內容如下： [演練][水庫放水警戒]這是南化水庫細胞廣播發送演練，實際並沒有放水洩洪，感謝您的配合。[Drill][Reservoir Discharge Warning]This is Nanhua Reservoir Discharge Warning Test. No actual discharge is happening.台水公司專線 TWC 1910.