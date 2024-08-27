87歲香港資深余慕蓮演出過上百部影視作品，包括《精裝追女仔》、《天龍八部》等，而她曾是周星馳電影御用女丑角，在《整人專家》中扮演「大傻」成奎安的前妻、富太太，讓觀眾印象深刻。不過她卻在2020年因罹患肺纖維化住院，之後又傳她罹患罕見病症，屬於血癌的一種，甚至一度傳出病危。雖然治療後順利出院，但健康狀況欠佳。如今她登上節目曝光近況，同時表示立下遺囑，要將財產全捐給慈善機構。

余慕蓮表示自己無親無故，所以希望有生之年安排好遺產分配。日前TVB《東張西望》就報導了她的近況，可見余慕蓮雖然身形消瘦，但經過打扮後氣色好了許多。節目中她坦言，目前的身體已經大不如前，「最近精神不佳，因為吃的是特效藥，醫生也說藥好貴，我覺得最近可能……會復發」。

余慕蓮日前登上節目《東張西望》。（圖／翻攝自TVB USA Official YouTube）

不知道自己什麼時候會離開，余慕蓮就想生前先立遺囑完成心願，捐出自己遺產盡綿薄之力：「因為我沒有親人，自己以前好節省，存下了一筆錢。」於是她找來了好友米雪及安德尊協助，完成捐贈遺產的心願，「我死了就把房子先捐，不是現在，不知道我什麼時候死，我不怕的！」

影片嵌入自TVB USA Official YouTube

其實根據《香港01》報導，由於余慕蓮總時抱持著「死後也帶不走錢財」的心態，想藉此幫助更多人，所以早在2005年就曾捐出8萬港幣（約新台幣32.7萬元），在大陸興建一所「希望小學」。此外，她過去受訪時表示，自己已經看淡生死了，甚至直言希望自己可以在睡夢中過世，「每個人都要死，我希望死得舒服一點。」且她也提到，死後不需要風光下葬，將骨灰撒在花園即可。