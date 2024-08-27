苗栗縣政府文觀局為結合藝文活動與在地店家緊密關係，4年前開始推動苗栗縣店仔藝穗節，今年「2024苗栗店仔藝穗節」將自10月5日起至10月20日止登場，共匯集6個表演藝術團隊，在縣內6間店家演出16場次，帶給所有喜愛表演藝術的觀眾最有在地風貌的演出活動，苗栗縣長鍾東錦希望藝穗節在提昇縣內藝文氣息的同時，也能帶給在地商家更多的經濟效應。

「2024苗栗店仔藝穗節」將自10月5日起至10月20日止登場，苗栗縣長鍾東錦與宣傳小明星安安開場合影。（謝明俊攝）

邁向第4屆的「2024苗栗店仔藝穗節」，首度與在地天團EX－亞洲劇團攜手，以「店仔下．打逗聚」為策展主題，「店仔」是客語「商店」之意，「打逗聚」則啟發自客語「打鬥四」，也是小聚會的意思，象徵地方民情與活力。

「2024苗栗店仔藝穗節」將自10月5日起至10月20日止登場。（謝明俊攝）

今年演出場域從苗栗市擴大到其他鄉鎮，6檔精彩節目包括了為李祐緯《一個人也要很快樂 AKA Lonely God 苗栗店仔版》、好家在劇團《房門前的一把手槍》、趙心《溫葉》、漁聚劇《純愛系指南～百合篇》、只有三顆的北斗七星《Delete》、克里夫《美麗之原》，形式豐富，包含戲劇、舞蹈、音樂等類型，讓觀眾在非典型演出空間的「店仔下」盡情觀賞演出。更加碼2場次藝文走讀，帶領民眾穿梭於城市景點集結而成的場域，發現當代生活風景及文化生命力。

「2024苗栗店仔藝穗節」將自10月5日起至10月20日止登場，立委邱鎮軍與宣傳小幫手安安一同敲槌啟動。（謝明俊攝）

「2024苗栗店仔藝穗節」將自10月5日起至10月20日止登場，地主苗栗市長余文忠與市代表、里長們一同歡迎大家來苗栗看表演。（謝明俊攝）

鍾東錦表示，苗栗店仔藝穗節為近年極力推動的活動，透過各類店家媒合不同演出團隊的合作模式，共同打造「店仔」劇場。今年度演出場域結合復古、多元文化與創新，是一大亮點。除有70年以上的新興大旅社、老屋翻新的西楊黎咖啡、咖特思，結合客家文化的造橋山線百年驛站、頭屋養茶三味，更有象徵未來新亮點的苗栗火車頭園區。相信藉由眾人的流動，構築成一個開放、自由的交流平台。

文化觀光局副局長徐建男指出，本屆宣傳手法結合民眾熟悉的『大富翁』桌遊形式，除引導民眾透過遊戲了解演出節目，也邀請觀眾實際走入店家，探索在地店家特色，盡情遊闖苗栗。

策展人陳柏潔說：「今年藝穗節演出節目除了場域多元，更有許多精彩節目，包括單人獨腳戲、因應場域特色的沉浸式劇場、以肢體探索人與自然關係的舞蹈、由觀眾決定結局的互動演出、探索自我與角色碎片的現代戲劇及用音樂訴說故事的講唱會，每一檔演出都精彩可期。」