民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如今（27）日遭爆選戰資金申報不實，儘管她強調一切合法，但仍引起外界熱議，而資深媒體人黃揚明研判，類似的爆料早在1個月前就已出現過，此時再被重提比較像是政敵報復，對她而言目前不會太傷，但若被檢舉沒有保勞保，那她就會有事。

據《鏡週刊》今報導，蔡壁如2024年參選立委期間，涉以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，恐有偽造文書之嫌。而對於指控，蔡壁如在臉書發文回應，選舉期間有許多志工來幫忙，為了感謝他們，自己都用車馬費的名義支付錢給他們；她強調已諮詢會計師，一切合法合規，「謝謝大家的關心」。

黃揚明今在網路節目《鄉民監察院》表示，蔡壁如的帳目不是什麼問題，因為政治獻金帳戶的規則，是只要從專戶支出的款項都要申報，但因為不是公款，所以用各種名義申報都沒有問題，「都講得過去，可是觀感好不好是另一回事」，不過，若蔡被檢舉沒有保勞保，那她就會有事。

「通常是越大咖的才會被聚焦檢視」，黃揚明認為，蔡壁如遭爆料是因為被人盯上，而非黨內互打，因為在民眾黨假帳案爆發前，就已經有相關爆料，但因蔡示警提告，所以爆料者刪除相關文章，之後再被周刊爆料，因此，這比較像政敵、選區潛在對手報復，目前對她不會太傷。