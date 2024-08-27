中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校27日表示，中國人民解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊於8月27日起至29日，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、立體封控、火力打擊能力。戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

此前報導，中國人民解放軍南部戰區26日組織陸軍部隊赴瑞麗、鎮康等邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體封控、聯合打擊能力，維護邊境地區安全穩定。

同日，雲南省人民政府網消息，根據年度訓練計畫，中國人民解放軍某部定於2024年8月27日至29日，位中緬邊境我方一側組織實兵實彈演習，進入該地區的車輛和人員請服從交通管制。演習區域為：

1.瑞麗市戶育鄉附近地域，A（N23°54′56″，E97°37′07″）、B（N23°53′27″，E97°37′53″）、C（N23°57′59″，E97°46′38″）、D（N23°59′13″，E97°45′55″）4點連線區域。

2.瑞麗市畹町鎮附近地域，A（N24°06′54″，E98°01′48″）、B（N24°06′01″，E98°03′33″）、C（N24°09′33″，E98°05′27″）、D（N24°10′18″，E98°03′46″）4點連線區域。

3.鎮康縣猛堆鄉附近地域，A（N23°54′56″、E98°42′54″）、B（N23°54′56″、E98°44′41″）、C（N23°52′47″、E98°44′41″）、D（N23°52′47″、E98°42′54″）4點連線區域。

4.耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮附近地域，A（N23°32′28″、E98°48′42″）、B（N23°29′05″、E98°50′18″）、C（N23°29′54″、E98°52′33″）、D（N23°33′27″、E98°51′11″）4點連線區域。