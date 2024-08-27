奧運轉播該不該付費等爭議，民進黨立委、台灣職籃大聯盟會長莊瑞雄表示，這顯示內容有價的概念更加普及，要推廣運動賽事觀看風氣應鼓勵更多企業投入運動轉播業，而非只有走回頭路每4年讓大家免費看奧運一次，這只是為奧運轉播權洽約增添更多複雜變數。

莊瑞雄表示，3年前東奧期間他就曾針對安博盒子猖獗問題開記者會及公聽會，就是要強調內容有價的概念，而從「是否支持付費收看奧運」民調來看，支持付費的民眾佔了57％，這是相當讓人振奮的結果，顯示國人慢慢形成使用者付費的共識，這對體育運動的發展是注入強心針，也是對於認真投入運動轉播業者的最大鼓勵。

莊瑞雄說，無線台業者在1992至2008年間的5次奧運共同合作轉播，但也出現像是撥放賽事當中以子母畫面或安插廣告形式安插被NCC警告等問題，最終無線台認為無法回收成本退出奧運轉播；而從2012年至今，民間業者為運動賽事轉播挹注新樣態，例如主播群找專門體育主播、配合畫面清晰不斷訊、搭配網路花絮與線上聊天系統等，這些進步都是國人有目共睹的，也讓運動轉播產業的高度更加提升。

莊瑞雄並舉出，由國家出錢讓大家免費看奧運主要會遇到幾個問題，大家都想播戴資穎、楊勇緯等高知名度選手上場的賽事，屆時如何妥善分配時數給各家電視台，這是高難度的問題。

莊瑞雄說，奧運的宗旨是促進平等運動，同樣是奧運系列賽事，除了夏季奧運還有冬季奧運、青年奧運及周四要開始的帕運，同樣也都要國家出資？

莊瑞雄指出，美國、英國、日本都在數年前就一次洽了好幾屆到2032年的奧運轉播權，由國家出資就是要經過立法院審查通過，如何編列及通過與否的不確定性都只是為轉播權洽約增添更多變數。

莊瑞雄提及，立法院不分黨派都支持體育部要成立，這同時也是賴清德總統的政見，如果說成立體育部是因為要用產業視角來看待體育發展，那具高度專業性質的體育賽事轉播業也應該是同樣的思維，政府應該要做的是提供政策誘因，讓更多轉播業者投入運動賽事轉播，把餅做大，這樣才能走得穩健長久。

莊瑞雄表示，發展運動轉播產業應鼓勵更多企業投入，而非4年一次性的提供免費收視就了事，體育運動與運動轉播都要用產業的視野來做政策的擘畫與施行。