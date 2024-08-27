基隆市稅務局在2023年、2024年連續榮獲「納稅者權利保護」、「房屋稅稅基努力度」及「清理欠稅」等多項評比佳績，8月2日獲財政部長莊翠雪親自頒發獎牌。27日也將獎牌獻予基隆市長謝國樑，將榮耀獻予市府。

基隆市稅務局表示，為落實憲法保障人民基本權利，確保納稅者權利，實現課稅公平及貫徹正當程序，稅務局自106年推行以來主動協助納稅義務人權益21人次，獲得民眾信任肯定及滿意。112年財政部「納稅者權利保護業務」績效競賽評核，獲得丙組優等佳績。

另外，稅務局也在去年及今年，在財政部的考評中，獲得地方稅稽徵機關「房屋稅稅基努力度」丙組第3名。

稅務局表示，為實現居住正義，合理評定房屋稅基，依房屋稅條例規定，房屋標準價格由不動產委員考量房屋建造材料、耐用年數及折舊標準、所處街道村里商業交通情形，每3年重行評定1次；稽徵機關則依據不動產委員會評定之標準核計房屋現值，確保地方財源及市民權益。

該項評比項目包含標準單價、地段率、稅收成長等3項，為期賦稅合理化，反映合理造價，基隆市採分年緩步辦理房屋標準單價調整作業，以減少對民眾之衝擊。

基隆市不動產評價委員會甫通過調整房屋標準單價，2023年、2024年平均調幅較1984年期累計增幅已達84.39％；本市下期不動產評價委員會議時間預計在2025年召開，將會賡續辦理房屋稅標準單價調整作業達成較73年標準單價平均增幅100％之目標。

為合理反映基隆市各地段繁榮程度、交通便捷及房屋買賣價格等多種因素，亦同時檢討調整路段率，並運用各種宣導管道主動向民眾說明評價調整作業的合理性及正當性，以減少民怨。

在此同時，為了積極辦理清理欠稅，稅務局也與法務部行政執行署宜蘭分署通力合作，針對鉅額欠稅戶專案列管，於113年成功徵起欠繳房屋稅共551萬餘元，挹注基隆市稅收，於財政部「稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽」屢次榮獲佳績。截至目前成績名列前茅，列丙組第二名佳績。

基隆市稅務局長歐秋霞8月2日獲財政部長莊翠雪親自頒發獎牌，27日上午也在基隆市務會議中，將獎牌獻給謝國樑，將榮耀獻予市府。