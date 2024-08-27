台灣創投公會27日舉行2024年會，並頒發首屆「創投之星」終身成就獎予宏碁集團創辦人施振榮。施振榮於40年前在台灣成立第一家創投公司，他一路走來也以「無中生有」的精神持續創新創業，為社會創造許多新價值，即便現已年屆八旬，他仍在零碳排船、電動物流車與文化科技基金等新創領域為社會做出貢獻。

施振榮與夫人葉紫華連袂出席頒獎典禮，同時由他一手創辦的宏碁、及後續分家的佳世達、緯創等三家公司董事長包括陳俊聖、陳其宏和林憲銘，還有多位宏碁創業夥伴與和碩董事長童子賢等人皆出席觀禮。

施振榮除了感謝主辦單位的肯定，也表示對未來的責任感到更加重大。他回顧，創業一路走來都是以「無中生有」的精神，從無到有，持續為社會創造價值，大學時創辦了多個社團，出社會後開發出台灣第一台電算器、台灣第一台電腦與全球第一隻電子筆錶，首創全員入股，1984年還創立台灣第一家創投公司宏大創投。

他並細數一路走來，許多高科技產業國內外的的併購、分割，以及宏碁面對大環境競爭與變化下，啟動了三次的再造，這些都開啟產業的風氣之先，他以「Me too is not my style.（跟隨非我風格）」的精神，做出許多創新，也為產業留下許多的典範。

施振榮說，「從無到有」需要有創業精神，才能為社會創造價值。其中「由0到1」是創業階段，從無到有探索新事業，要不斷摸索，才能找到對的方向，找到有價值的1；另一個則是「由1到N」的專業階段，當確認已找到對的方向且能創造價值後，則透過專業擴張成長為更大的N，創造更大的價值。

施振榮年近80仍持續投入創業，為掌握典範轉移帶來的契機，他全力打造「不造車的車公司」、「不造船的船公司」這種新經營模式，分別創辦了庫得科技（電動物流車）與保利馬公司（零碳排船），並期盼台灣能成為淨零碳排新典範轉移的開拓者。

此外，施振榮創辦的科文双融集團目前也正規劃籌設一個與文化、藝術、科技相關的基金（CATs Fund），希望藉此基金推動文化與科技的整合，進而創造新價值。

他在1984年成立宏大創投，當年他都還不知道LP、GP、普通股、優先股這些名詞，不過為了台灣ICT產業未來發展，當年就投資到日技（SunTech）及國善（Quasel）。

施振榮回憶說，也因SunTech的投資，當年宏碁派人參與設計32位元的工作站，之後才能比IBM更早推出32位元的PC，甚至後來這隻外派團隊成員離開後自行創業成立主機板公司，帶動了白牌電腦的興起，更改變了日後PC的產業生態。

他表示，國善與當時的華智（Vitelic）、茂矽（Mosel）都是在矽谷的記憶體IC設計公司，由於沒有自己的晶圓廠而委託日、韓、台的半導體公司代工生產，當時由於效益不彰，才有了「中央廚房」的概念，後來形成晶圓代工的新商業服務模式。

雖然日技與國善的投資，從王道精神來看，顯性的投資最後都泡湯了，但從隱性的回收來看，卻為產業創造非常大的價值及深遠的影響。

一路走來，宏碁是很多創投基金的LP，並對外募資扮演GP的角色，開創很多基金的新模式，其中Fund21基金以投資宏碁集團內的子公司主，並取得很好的回報。

此外，2005年施振榮退休後成立智融集團，由宏碁退休的各地區總經理及財務長當GP，在台灣、美國、大陸也都籌募創投基金，其中品牌基金與再造基金的投資理念都相當創新且取得成效。