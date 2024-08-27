數位發展部長黃彥男27日與媒體茶敘時表示，由數產署所規劃的「加強投資AI新創實施方案」已於8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年，預計今年內完成相關行政程序，2025年可正式受理投資案件的申請，力拚2026年達成AI產值突破兆元的目標。

根據規劃，「加強投資AI新創實施方案」期程共10年，前7年為投資期，後3年為處分期，對象鎖定國內AI新創及數位經濟相關產業之企業，惟排除投資於上市、上櫃公司，另考量許多新創有國際化之實務需求，會至境外設置公司，該方案也納入「可專案核准後進行境外轉換」相關規定。

數位產業署副署長林俊秀說明，未來會由創投的投審會進行審查，尋找比較有潛力、可獲利的標的，包括傳統鑑別式AI、生成式AI都會是潛在投資對象。據規劃，未來通過審核之公司，將可獲得投資人與國發基金共同投資，原則上搭配投資比例為國發基金、投資人各半，但若符合特定政策條件，可獲得「政策激勵」投資比例增加為「2：1」。

黃彥男則表示，數發部正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力求於今年內完成相關行政程序，並期盼於明年可正式受理投資案件的申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，力拚數位經濟成為新一代護國神盾，帶領台灣走向下一波AI經濟轉型。

另對強化數位韌性業務，黃彥男說明，數發部一直積極推動的非同步軌道衛星緊急應變網路，在今年6月，所採用的衛星系統，已可於全台提供服務，透過衛星設備即可使用即時通訊、線上會議等網際網路應用服務。未來將持續督導財團法人電信技術中心（TTC），於今年底前完成773個中軌及低軌衛星站點，確保台灣遇到重大災難時，即使部分通訊網路無法提供服務，仍可透過這些衛星設備，維持政府指揮體系基本且安全的通訊服務。

黃彥男續指，數發部持續滾動式修正我國《資通安全管理法》及相關子法，包含透過法規明確機關權責、危害產品情資分享、強化納管機關資安防護及資安人力統籌等重點。《資安法》修正草案已於7月12日經立法院一讀程序交付委員會審查，在下個會期，數發部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼早日完成修法程序，提升國家整體資安防護。