台北車站的排隊美食「脆皮鮮奶甜甜圈」近日搬到忠孝東路上，一名女子到新門市，發現8月31日前有試營運優惠，每個原價25元，特價只要15元，完全不用排隊就能買，直呼「好像沒什麼人知道」，網友看到她分享的資訊，也紛紛標記好友。

原PO今（27）日於《Threads》指出，脆皮鮮奶甜甜圈店在忠孝東路開新店後，近日推出試營運特價，甜甜圈原本一個25元，現在優惠10元，每個只要15元，她立刻買一個吃，「好像沒什麼人知道，完全不用排隊，大家趕快去。」

脆皮鮮奶甜甜圈店原本在台北車站後的華陰街，8月起搬到忠孝東路三段，8、9月試營運，8月1日～4日曾推出一個10元，吸引不少饕客排隊購買，有民眾在Google評論寫下「平均每人要排2.5～3小時」，現在到8月31日前又祭出一個15元，且不用排隊，讓網友超級驚喜。

網友紛紛在原PO的貼文底下標記好友，也有人提醒買到現場趁熱吃最好吃，冷掉表面的奶粉也因潮濕而結塊，會影響口感。