泰安數位機會中心（泰安DOC）教師劉仁善將森林作為教室，透過教授小學員們製作小型的泰雅傳統陷阱作為族語學習的起始點。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

為推動中央「偏鄉數位培力推動計畫」，苗栗縣政府教育處與明基基金會合作輔導苗栗縣數位機會中心推廣數位學習，關懷偏遠地區民眾、弱勢族群資訊應用，以及提供免費的數位服務與學習資源。設在泰安鄉的數位機會中心，是本縣唯一的原民DOC，10年來持續用數位推動汶水泰雅語的傳承，盼能透過數位學習加強汶水泰雅語的復振，向下紮根文化的傳承。

泰安數位機會中心（泰安DOC）是由苗栗縣泰安鄉清安國小提出申請的數位據點，也是全縣唯一的原民DOC，運作至今邁入第十年，泰安DOC長期關注部落語言及原民文化保存。為保留使用人數日益減少，苗栗縣獨有的「汶水泰雅語」，泰安DOC多年來持續用數位推動汶水泰雅語的傳承，盼能透過數位學習加強汶水泰雅語的復振，向下紮根文化的傳承。

今年泰安DOC以原民文化汶水泰雅語言數位保存與推廣發展為題，開設「竹苗直播線上看－跟著汶水語去森林旅行」課程，由講師許沛晴直播應用，同時邀請汶水語系老師劉仁善擔任直播主角，以大地為室，山林植物生態為教材，搭配族語例句的應用，讓清安國小學生們的族語學習更加貼近生活。

劉仁善在直播現場遵照泰雅族儀典，以酒水敬告祖靈課程目的，祈禱一切順利，也利用難得的機會教導泰雅孩子敬祖的重要性。初夏的五月林相繁盛，山林生態成了最好的學習場域，在物資匱乏的年代，山上的蛋白質來源必需靠狩獵，劉仁善將森林作為教室，透過教授小學員們製作小型的泰雅傳統陷阱作為族語學習的起始點。

劉仁善並選擇一株姑婆芋為標的，因為鳥喜歡吃姑婆芋的花，是做捕鳥陷阱的最佳選擇。劉仁善動手示範陷阱製作，同時邀請學員們上前扮演自己喜歡的鳥類，體驗被陷井捕捉的恐懼與驚險，學員們踴躍舉手參與，有的演五色鳥，有的演麻雀、藍鵲等諸多鳥類，劉仁善逐一教導學員們各種鳥類與植物的族語單字，再進階搭配生活應用的例句，為學員們創造快樂學習的環境，也透過每個陷阱的體驗過程，教育孩子們愛護動物與尊重每個小小生命的理念。

縣長鍾東錦表示，泰安DOC以原民特色結合資訊數位方式推廣課程展現獨特的特色，致力於保存原民文化和語言，縣府給予高度的肯定！相信透過泰安DOC的數位課程推廣，可以讓偏鄉打開不同的視野並逐步將原鄉文化與人文情懷帶到更寬廣的數位化世界。