7月份生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，12家驗出違反「農藥殘留容許量標準」商品店家。（台北市衛生局提供）

7月份生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，12家驗出違反「農藥殘留容許量標準」商品店家。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局27日公布7月份生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，抽查50件蔬果，共有12件驗出違反「農藥殘留容許量標準」。衛生局表示，不合格商品已要求店家下架，並依《食品安全衛生管理法》殘留藥物超過安全容許量 將可處分責任業者6萬以上2億元以下罰鍰。

衛生局7月份前往市內市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，檢驗50件產品，共有12件產品不符規定，分別是「九層塔」4件；「荔枝」3件；「百香果」、「白蘿蔔」、「香菜」、「龍眼」、「波蘿蜜」各1件，除龍眼及波蘿蜜外，均屬高風險農產品。

衛生局抽查結果指出，抽驗不及格店家分別有萬華區我家蔬果園、上奕商行、環河南路2段 245號2家蔬菜攤；信義區馬辣頂級鴛鴦鍋；中山區果鮮一品商行、五常市場攤販、粒粒鮮、民族東路410 巷2弄20號攤販；士林區回田蔬苑、台南海鮮會館；松山區明欣鮮果專賣店。

對於藥物殘留含量不符規定，衛生局表示，將依《食品安全衛生管理法》處分責任業者6萬至2億元以下罰鍰，若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。目前已要求店家下架不及格商品，經查產品來源屬外縣市的，也移請所轄衛生局處辦，另針對違規農友也通知北農停止供應代號10天，期間皆不得到貨。

衛生局強調，只有落實源頭田間監測和產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題；販售業者選購蔬果則應要求賣方提供完整產品交易憑證、產品外箱來源資訊，如廠商名稱、供應代號等，拍照存證，以利後續追查，達到源頭管理。