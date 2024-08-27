美國民主黨頂級民調專家近日警告，呼籲黨內不要因為賀錦麗目前在民調領先前總統川普，而過度興奮。專家表示，儘管賀錦麗領先，但實際選情可能比預期更加嚴峻，因為他們的內部民調發現，實際情況遠不如公開民調樂觀，而川普仍保有許多優勢。

自從拜登退選宣布，由賀錦麗接棒競選美國總統以來，民主黨士氣大振。而賀錦麗最近的民調與川普平手，甚至一度超越川普，前景看似一片光明，但據美國《政治》（POLITICO）新聞網報導，在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會期間，支持賀錦麗的超級政治行動委員會官員坦言，他們的內部民調「遠不如公開調查樂觀」。

民主黨民調公司GBAO Strategies的合夥人奧梅羅（Margie Omero）說：「這仍是一場非常艱難的競選，這與我們所知道的一切情況相符。」她強調，即使目前民調顯示，賀錦麗領先，但川普仍保有許多優勢。

民主黨訊息傳播公司導航者研究（Navigator Research）最新的民調結果顯示，在關鍵搖擺州，賀錦麗和川普的支持率基本上是平手。更值得注意的是，在選民最看重的候選人特質，如是否能勝任工作、有正確願景和是否為強勢領導者等方面，川普都普遍佔優勢。

全球策略集團（Global Strategy Group）的合夥人古雷維奇（Nick Gourevitch）指出，2020年和2016年的民調都低估了川普的支持度。儘管民調專家花了大量時間和精力分析這些問題，但他坦承：「美國沒有任何民調專家能夠100%確定，他們已經解決了民調中所有的問題。」

報導指出，為了提高民調準確度，民主黨在威斯康辛州進行了一項長期實驗，試圖找出標準民調可能忽略的選民群體。結果發現，標準的民調更容易捕捉到那些對政治高度關注的選民，而忽略了低參與度的選民。然而，在總統大選中，這些低參與度的選民也會出來投票，這可能導致民調結果產生偏差。

民主黨眾議院競選委員會主席德爾貝內（Suzan DelBene）對今年的內部民調持謹慎態度，她強調民調只是決策的參考之一，不應過度依賴。