民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波未平，又爆出選舉補助款購屋問題，爭議持續延燒。《鏡新聞》最新民調顯示，有84.8%的人認為對柯文哲的影響很大，過半民眾對柯文哲的看法變壞。至於假帳風波，有近半數人認為柯文哲該負責最大責任，17.1%點名黃珊珊，但有近3成人的完全不相信民眾黨人士的解釋。

《鏡新聞》今（27）日公布2024年八月政經民調第十九波調查結果，針對民眾黨政治獻金假帳爭議，，84.8%的民眾認為此事對柯文哲有負面影響，僅8.1%的民眾認為此事對柯文哲沒有負面影響，7%未表態。交叉分析顯示，民眾黨支持者中有75%認為，此爭議對柯文哲有負面的影響。

民調顯示，有過半（55.5%）的民眾因假帳爭議對柯文哲的看法變壞，但仍有36.5%的民眾對柯的看法沒有改變，6.5%的民眾未表態；交叉分析顯示，民眾黨支持者中，有近三成（28.4% 對柯文哲的看法變壞，但仍有66.0%的民眾對柯文哲看法沒有改變。

民眾黨在爆發政治獻金風波後，定調為時任競總財務長李文宗、會計師端木正的過失，但黨內也有人將矛頭指向時競選總幹事黃珊珊，但民調顯示，有43.9%的民眾認為，柯文哲應該負起最大的責任。另有17.1%認為是黃珊珊、9.3%點名李文宗、8.3點名端木正、3.8%認為都要負最大責任，而要時任競選副總幹事陳智菡負責的僅0.4%，另有17.2%不表態。

至於民眾黨假帳爭議中，最相信誰的說法？民調顯示，有28.3%的民眾誰都不相信，17%的人相信端木正、17%相信柯文哲、8.7%相信黃珊珊、3.6%相信端木正、2.7%相信陳智菡，22.8%未表態。

政黨支持度的部分，民進黨為40.0%；國民黨為21.2%；民眾黨為 14.4%；其他政黨部分，時代力量4.1%、小歐盟為 1.0%。民進黨相較上月上升2個百分點、國民黨上升2.6個百分點，民眾黨下跌3.7個百分點。交叉分析顯示，民眾黨20到24歲的支持者，暴跌17.7個百分點至22.1%、25至29歲支持度減少11.7個百分點至30.7%，顯示「小草」族群因政治獻金風波出現流失。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。經費來源為鏡電視。