新冠疫苗救濟困難重重，現年31歲的女律師翁伊吟向也是醫師出身的賴總統投書求助。她提出兩點訴求，第一，預防接種受害審議小組應保存開會過程錄音;第二，請公布審議小組所參考的文獻篇名資訊。讓受害人知道預防接種受害救濟小組是如何審查、理由為何、所用資料文獻為何。

翁伊吟表示，敬愛的賴清德總統您好。我是翁伊吟律師，從事新冠疫苗受害訴訟已將近3年，這封信是 希望讓您知道受害人的痛苦與無助，懇請您幫助疫苗受害者並重視我們的訴求，感謝您。

新冠疫苗之施打是一種公共衛生政策的推行，但對於部分人來說，卻帶來了嚴重的不良反應，甚至犧牲了生命。為此，政府設立了「預防接種受害救濟制度」，以便受害者能夠及時獲得救濟。

她說，然而，根據國內外醫學文獻，即使發生率極低，mRNA疫苗確 實可能引發血栓或血栓併血小板低下症。包含三軍總醫院、國立成 功大學醫學院附設醫院等國內醫院和醫師也陸續在國際期刊上發表相關案例，證明mRNA疫苗(包含BNT與莫德納疫苗)後患者發生血栓、出血等症狀之案例。

但在目前公開的預防接種受害救濟審議會議紀錄，卻「沒有任何一例」施打mRNA疫苗後發生血栓之案例獲得 救濟(除非有同時發生心肌酵素上升或心肌炎)，這與國際醫學證據明顯不符。

甚至預防接種受害救濟會議記錄竟稱：「接種 COVID- 19 疫苗(Moderna)並不會造成血栓併血小板低下症候群」，明顯違背國際學術事實。

她表示，她的當事人年僅42歲的妻子，無任何慢性病史，在接種第三劑 莫德納疫苗後因腦梗塞與腦出血不幸去世，留下年幼的孩子，檢驗結果經醫院確認與疫苗相關，且三軍總醫院之11名醫師也將此案例發表於國際期刊，但救濟審議小組卻仍拒絕救濟。

她說，總統您知道嗎？我遇過受害人的母親，她告訴我：「我想知道我的兒子才20幾歲為什麼會猝死？如果不是還有其他孩子，我真的好想跟我的孩子一起去死、我願意代替我的孩子受苦」

她表示，她也遇過 受害人告訴她：「我現在變成這樣(身心障礙)，讓我的家人經濟負擔更加沉重，我真的很對不起我的家人，我感覺我快撐不下去了」，這些受害者和家屬的痛苦，都很需要您的關注與幫助，拜託您，幫幫受害人與家屬！

她指出，因此，她懇請總統協助我們以下兩點訴求：第一，預防接種受 害審議小組應保存開會過程錄音;第二，請公布審議小組所參考的文獻篇名資訊。讓受害人知道預防接種受害救濟小組是如何審查、理由為何、所用資料文獻為何，今日我寫信並檢附國際醫學文獻六篇供您參考。

她表示，受害人非常無奈，只能被迫只能以此種方式向您陳情，相信您身為我們敬愛的總統、醫師，能感同身受並發現審議小組 的問題，並給予受害人幫助，感謝您！翁伊吟律師。