民眾黨近期風波不斷，無論政黨金流或黨主席柯文哲的資金運用都備受檢視，日前更爆出柯文哲將2024總統選舉補助款中的4300萬用於購置不動產，且還登記自己名下，讓民進黨議員卓冠廷嘲諷道，十年前的柯文哲承諾將選舉補助款捐出做公益，如今卻用於置產，這就是改變成真。

卓冠廷26日在臉書發文提到，柯文哲2024總統選舉補助款共有1.1億，但他竟將其中的4300萬用於購置個人名下不動產，金額占比高達4成，雖選舉補助款本就屬自由運用，但他曾向支持者承諾「要將補助款捐出」，甚至還打著世代與居住正義口號、抨擊住帝寶的連家，用暫停收受政治獻金、選舉補助款用於公益作為新政治的承諾，創造政壇最清廉的形象。

卓冠廷補充，2015年時，一度傳出陳佩琪想把補助款拿去還6500萬的房貸，引發軒然大波，當時柯文哲立即對外改口澄清，確實要捐出公益。他選舉如此承諾，選後也要照做，因為他的政治生涯才正要開始，如果沒有穩固核心價值與基礎，他要如何有後來的十年。

卓冠廷強調，「信守承諾」與「政治前途」是無法分割的，沒有前途的人，最容易放棄個人誠信，而十年後再次檢視柯文哲，如今的他已不是會信守承諾、前後一致、並且真誠面對問題的政治人物，連他自己都不認為還有政治前途了，這就是改變成真。

卓冠廷表示，如今的柯文哲，或許早已沒有當初的價值與概念，所以組成了一支核心帳務會全部外包、帳務錯誤百出、問A答B、千錯萬錯都是別人的錯反正只要當戰狼氣勢不要輸就好、主席最棒主席無辜主席的一個諂媚團隊，這次把選舉補助款拿來購置個人不動產的行為，並不是在傷害2014年那群支持的人，因為那群人早已看透他而離去，他傷害的是還誤信著2014年以來的形象幻影而選擇支持他的新一代小草們。

卓冠廷提到，選舉補助款各黨都有不同運用、分攤黨務經費的規定，但陳智菡特別「牽拖」蔡英文前總統個人辦公室，也被蔡英文幕僚狠打臉，因為無論是以前還是現在，蔡英文都沒有用補助款購置不動產，辦公室仍是租的。