85歲廖姓老翁因多日不明原因腹痛而到處求診，卻未被診斷出原因，最後因腹痛難耐，由家人送至苗栗市大千綜合醫院急診，在接受電腦斷層檢查後，赫然發現其小腸處有一個將近10公分的巨大腫瘤，而且已經破裂，造成內出血，醫師緊急開腹手術，順利切除小腸腫瘤及部分小腸連接處。病理報告證實為非常罕見的小腸癌，所幸病人術後恢復良好，並持續配合使用口服抗癌藥物。

85歲廖姓老翁因腹痛就醫，檢查出罕見的小腸癌，且已破裂造成內出血。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院外科部主任馮啟彥表示，一般腸胃道癌症最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，小腸癌僅佔1％，實屬非常罕見。小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3至4公尺，癌症初期較不易被察覺，且一般胃鏡或大腸鏡很難診斷出來，容易延誤病情。當出現明顯症狀，包含：腹痛、腹脹、嘔吐、食慾不振、體重減輕或貧血時，多數已是晚期。

目前小腸癌發生原因不明，但可能造成的危險因子有許多，例如罹患其他腸道疾病，如克隆氏症、大腸直腸癌、乳糜瀉等，以及淋巴水腫、遺傳、抽菸、飲酒、高油脂飲食等。

大千醫院外科部主任馮啟彥表示，小腸長度較長，不易以胃鏡或大腸鏡診斷。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

由於小腸癌初期症狀不明顯，馮啟彥主任提醒，民眾應避免小腸癌的危險因子，如有不明原因腹痛等相關症狀，一定要儘早就醫，安排高解析度的電腦斷層檢查，才不致延誤病情。