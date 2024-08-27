新北原民局致力創造原住民族產業競爭力，歷年來已舉辦多項培訓課程，以增強族人的創業與就業能力，面對全球淨零排放趨勢及台灣宣示2050年淨零碳排放的目標，原民局亦推出「原潮新生：新北市原住民族創就業研習暨社會教育系列活動」，活動全程免費，即日起開放報名。

原民局說明，今年於新北15個行政區巡迴辦理「原潮新生：新北市原住民族創就業研習暨社會教育系列活動」，從9月8日起推出七大主題活動，以創業就業培訓的「原青創夢營」、族譜製作的「尋根靠譜營」、淨零碳排放的「原碳夢工場」、金融理財與防詐的「金頭腦玩家派對」、性別及文化議題的「多元共生行動營」，以及「走讀淡水，探索女力之美」和「跨界新視野」的原民企業參訪交流，希望提升族人的職場技能，並培育綠色人才，包括碳盤查輔導、技術發展、商業模式轉型，推動企業加速邁向低碳及智慧化目標。

原民局表示，首場「原碳夢工場」系列研習，將邀請本市原住民族部落大學老師周花燕、王文束，帶領民眾認識原住民族傳統作物，並利用天然植物萃取染劑，親手製作零污染的生活用品。第三、四場則是走進校園，由具環境教育認證的教師吳奇靜、丁秀子，透過寓教於樂的淨零桌遊，幫助學生了解日常行為中產生的碳排放量，思考低碳飲食及交通的綠生活營造方法。

原民局補充，最後一場研習，將舉辦原住民族經濟發展座談會，由長年推動企業ESG的張葦君，分享國際企業永續發展趨勢，並邀請有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社負責人林宋博芳，以及零碳商店日出禾作的負責人黃瀚，以自身經驗提供民眾如何在部落工藝推廣中兼顧環境永續、零碳咖啡通過碳足跡查照的實例。

原民局提到，原民族群身為與山海自然環境共生共存之民族，對於淨零排放等環境議題相當重視，因此推出相關課程推動企業永續發展理念，期待族人在永續產業浪潮中，佔有關鍵一席之地。本一系列課程活動全程免費且豐富多樣，自今年9月8日起至11月9日止，歡迎族人與市民朋友皆可參加(線上報名網址： https：／／reurl.cc／ly5AL9)。