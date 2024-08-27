癌症是國人頭號殺手。營養醫學醫師劉博仁分享有位B型肝炎帶原的男子，因為疏忽追蹤，發現肝癌時，腫瘤達8公分且已轉移，他鼓勵男子好好調理營養、適度運動，並搭配正規治療，後來男子在肝臟腫瘤切除後，血液當中存在的癌細胞，降到了正常值，證明不要放棄，還是有希望的。

劉博仁在臉書粉專PO文指出，上述男子發現肝癌腫瘤的時候，已經是8公分，而且侵犯到左側肝臟靜脈、門靜脈，也造成靜脈栓塞，在接受標靶藥物、化療、免疫療法、腫瘤栓塞等治療，後來效果並不好。

劉博仁指出，男子在今年初時找他的時候，雖然胎兒蛋白不高，但是循環腫瘤細胞顆粒數CTC居然來到63顆，「這是很恐怖的」，當時他跟男子討論，千萬不要放棄，勇往直前，先好好搭配功能醫學營養療法。

劉博仁指出，男子後來經外科醫師手術評估，還是有機會切除，只是看到CTC 63顆，難免擔心血液當中，已經有大量癌細胞的轉移，但是男子還是勇敢地選擇手術切除，加上術後營養調理，在3月份手術完的時候，有了一些併發症，還好都撐過來了，5月份電腦斷層顯示正常了。

劉博仁指出，男子最近回診CTC降到只有2顆（一般正常人是0～4顆），這代表說，男子的肝臟腫瘤切除之後，血液當中存在的癌細胞，可能藉由營養調理也降到了正常值，回診的時候男子很開心，家人也很開心，他當然也很開心。

劉博仁說，他想藉由男子的例子鼓勵大家，任何事情碰到了，驚慌失措在所難免，深呼吸，調整作息，好好調理營養，適度運動，搭配正規治療，他相信幸運之神，都會眷顧大家的。