中天綜合台《小明星大跟班》28日晚間10點播出「搞不懂問題到底是出在哪？為何你總是單身中」主題，比利沉迷線上遊戲，經常忽略另一半：「有時候女友打電話來我沒接，因為我不能按暫停，怕連累到隊友，她一開始也都是笑笑的，覺得至少我在家。」沒想到他變本加厲，不僅沒心思和女友約會，連對方健康出狀況也是最後一個才知道：「有天她傳訊息說肚子痛，我在打電動就假裝沒看到，直到早上她才說剛開完刀，我說要去陪她，她說『不用，有人陪我』，她也因為這樣離開我，後來我才知道陪她的是一個追她很久的男生，我蠻受傷的，因為我被綠。」主持人吳宗憲看不下去：「綠你剛好而已。」

比利常常忘記有女友的存在。（中天綜合台提供）

歐漢聲分享：「打電動的楷模是謝坤達，他跟我們連線玩遊戲的時候，會突然下線，隔天問他怎麼了，他說『佳嬿叫我過去』，就馬上關機，雖然我超氣。」吳宗憲一聽秒懂：「難怪坤達這麼愛錄《玩很大》，暫時的離開是一種解放。」

海產的螢幕形象讓人覺得他愛說謊。（中天綜合台提供）

海產因螢幕形象讓另一半覺得他很愛說謊：「很多事情她都不相信我，例如有個電視台剛好在汽車旅館旁邊，她看到定位就一直叫我開視訊，我跟她解釋是我的摩托車停在汽車旅館前的機車格，但她還是一直懷疑我。」吳宗憲覺得可能是他對另一半的態度和上節目時一樣輕浮，黃喬歆則認為可能是交往期間，海產的變化轉變太大：「剛開始，我覺得他雖然沒有很帥，但至少誠懇，可是後來他好像飄了，頭髮、衣服越來越花俏，也開始會買名牌，有一次我嚇傻，那次錄影有很多啦啦隊女生，他竟然在那邊現場點唱，一副自己史上最帥的樣子。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。