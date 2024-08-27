面試題目五花八門，大陸某公司應徵銷售人員，3名應徵者來到最後一關面試，一名女面試官突然問「你敢吻我嗎？」其中2人表示做不到，當場喪失機會，另一人什麼都沒說，走向前作勢要親吻面試官，這時候女面試官喊停，直接將他錄取，因為認為銷售人員應該要有這樣的勇氣。

大陸一名博主在《搜狐網》發文分享，之前某公司招聘銷售人員，面試官提出一個犀利的要求「你敢當場吻我嗎？」第一名求職者一聽馬上臉紅，揮手表示「我做不到」。

第二名求職者回答，「妳對我有什麼想法嗎？不過現在是在面試，我們應該嚴肅一點。」面試官聽了皺起眉頭，轉頭看向最後一人。

第三名求職者二話不說，走向面試官假裝要親吻她，這時面試官攔住對方，表明「你通過面試了，回家準備一下資料，明天來辦入職手續。」

面試官認為，當一名銷售人員至少要具備這樣的勇氣，才能處理好事情；至於前兩名求職者，第一位太害羞，不適合當銷售人員，另一人太自戀也不適合。