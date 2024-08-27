民進黨主席柯文哲遭爆以4300萬現金購買立院附近商辦，柯文哲則回應是以選舉補助款3分之2購置個人辦公室，引起爭議。民進黨台北市議員林延鳳批評，柯打破藍綠都無法下探的道德底線，但民眾黨對此事仍輕描淡寫，柯也未向社會道歉，要求柯道歉外，也要公開選舉補助款金流、用途，否則只是空口說白話。

柯文哲昨表示，是以選舉補助款3分之2購置個人辦公室。民眾黨立院黨團主任陳智菡也說，柯過去就強調，選舉補助款大部分會提供給黨務發展支出，不是整筆，而是視黨的需求，陸陸續續支出。

林延鳳炮轟，柯打破藍綠都無法下探的道德底線，但民眾黨對於4300萬商辦仍輕描淡寫，甚至以「陸陸續續支出」糊弄，說不清楚「假帳門2.0」，不僅是低估選民智慧，也證明柯已人設崩壞、信用破產，且柯、民眾黨在回應時，都未出示任何足以證明來自補助款的金流文件，形同空口白話。

林延鳳也大酸，民眾黨多數民代對此都默不吭聲，就是因為護航補助款購屋一事，實在令人非常羞愧，柯從「市政擺爛」到「口袋賺爛」，恐促使民眾黨發生跳船潮。

她怒批，柯目前未以補助款購買房產還謊話連篇，而向社會道歉，顯見柯還認為此舉沒錯，柯若還有做人最基本的羞恥心，就應當公開道歉，並公開買房等所有選舉補助款金流、用途，包含捐黨庫入帳金額，以及進入私人口袋部分買房外的用途，否則令人懷疑，1.1億元補助款除已知捐助花蓮100萬外，全都大有問題。