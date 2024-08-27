俄羅斯昨（26）日清晨對烏克蘭發動大規模空襲，烏軍統計，俄軍一共發射上百發飛彈及上百架無人機，其中一枚飛彈更擊中基輔一座水壩，專家警告，若水壩潰堤，恐釀成數百萬人死亡。

綜合路透社、新聞周刊（Newsweek）、基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）昨日表示，俄軍一共對烏克蘭發射127發飛彈、出動109架無人機，烏軍一共擊落102枚發彈及99架無人機，這起大規模空襲至今釀成7人死亡。

烏克蘭總統辦公室顧問米洛瓦諾夫（Timofiy Mylovanov）發文指出，俄軍這波空襲也擊中「基輔水力發電廠」（Kyiv Hydroelectric Power Plant）的一座水壩。流傳網路上的影片顯示，發電站明顯受損且起火，另一支影片清楚錄下一枚飛彈擊中水庫、引發巨大水花的畫面。

The Russian morning attack struck the Kyiv hydro dam. While the dam holds, the hydro power plant appears to be damaged. If the dam were to collapse, a significant portion of Kyiv would be floodedpic.twitter.com/tGRVP62LhD — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 26, 2024

米洛瓦諾夫表示水壩還支撐得住，但如果水壩潰堤，基輔大部分地區將被淹沒，他預估屆時可能釀成數十萬人傷亡。

Another video from Yaroslav Trofimov @yarotrof



This time it shows a cruise missile hitting water close to the dam pic.twitter.com/3XqapUSwWZ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 26, 2024

基輔水力發電廠由烏克蘭水力發電公司「Ukrhydroenergo」經營，坐落在基輔州內的基輔市以北的第聶伯河（Dnipro）上，德國智庫歐洲復原力倡議中心（European Resilience Initiative Center）創辦人蘇姆倫尼（Sergej Sumlenny）指出，該水壩一共蓄有37億公噸水量，《華爾街日報》首席外事特派員卓菲莫夫（Yaroslav Trofimov）警告，如果水壩潰堤，下游數百萬人將喪命。