Kyrie is the Kobe to curry mj ppl scared to say he’s better .. 👀 — Nick Young (@NickSwagyPYoung) August 26, 2024

前湖人、勇士球星尼克楊（Nick Young）近日在Ｘ平台發文評論，他稱讚厄文（Kyrie Irving）是比柯瑞（Stephen Curry）更好的球員，只是大家不願意承認而已。尼克楊還做了一個比喻，厄文與柯瑞其實就類似布萊恩（Kobe Bryant）、麥可喬丹（Michael Jordan）的情況，厄文實際上比柯瑞更優秀，如同布萊恩勝過喬丹。

尼克楊寫道：「厄文就是Kobe之於柯瑞MJ，人們不敢說他是更優秀的．．．」這個語句的文法混亂，讓人一時看不懂，不過美媒還是幫忙梳理出尼克楊的結論，大意是說厄文之於柯瑞，相當於Kobe之於MJ。

由於尼克楊本身就是網路迷因「黑人問號」的主角，有網友毫不遲疑貼出黑人問號圖，表達他們的質疑。畢竟一般球迷應該無法接受厄文超過柯瑞，他的情況也和Kobe不同。

在NBA歷史的得分後衛之中，喬丹與布萊恩被公認是排名前二的巨星，喬丹也承認過布萊恩學會了他全部的招式。然而在控球後衛的領域，柯瑞與厄文以外還有諸多好手，現役的東契奇（Luka Dončić），以及全盛期的韋斯布魯克（Russell Westbrook）、保羅（Chris Paul）同樣很優秀，不適合類比為布萊恩與喬丹的情況。