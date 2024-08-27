桃園市長張善政27日表揚桃警破獲製毒工廠，也宣誓桃園是乾淨城市，絕不能讓毒品進入桃園販售。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政27日表揚桃警破獲製毒工廠，也宣誓桃園是乾淨城市，絕不能讓毒品進入桃園販售。(蔡依珍攝)

桃警南下破獲製毒工廠和2個分裝廠。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警南下破獲製毒工廠和2個分裝廠。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警南下破獲製毒工廠和2個分裝廠。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃警南下破獲製毒工廠和2個分裝廠。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

張姓男子涉嫌在南部開製毒工廠，為了躲人耳目還在高雄購入農地，自挖地下室製毒，檢警喬裝農民蒐證1年於8月攻堅卻空無一物，在3隻躁動的狐獴飼養箱旁終尋獲地下室入口，查獲近300公斤K他命原料和成品，另同步破獲2個分裝廠和近900萬現金，瓦解地下製毒集團，市長張善政27日表揚大讚桃警，也宣誓桃園是乾淨城市，絕不能讓毒品進入桃園販售。

桃警去年接獲線報，在桃園販售的毒品源自新竹某藥局，報請新竹地檢署指揮，一路抽絲剝繭，追出製毒集團狡兔三窟，不但在高雄設製毒廠，另有2處分裝廠遍布高雄和台南，因張姓主嫌狡詐，以農地鐵皮工廠避人耳目，警方1年多來多次喬裝農民蒐證跟監，每次往返南北都達500公里以上，終確定製毒工廠隱身處。

專案小組見時機成熟，8月13日會同高雄警方和保一總隊維安特勤隊持搜索票到高雄鐵皮製毒工廠攻堅，豈料進入鐵皮工廠只聞到濃濃斥鼻味，卻遍尋不著製毒器材和毒品，百思不得其解時，發現張嫌以飼養箱豢養3隻狐獴，過程不斷躁動發聲，細看驚見狐獴一旁有地下室入口，下探果然別有洞天，原來是製毒集團購入農地工廠後，自行在工廠內向下挖出約40坪的地下室空間當製毒工廠，起獲K他命成品23公斤、半成品200公斤和先驅原料第四級毒品丁氧羰基K他命80公斤。

專案小組同步在高雄岡山區、台南市南區再查獲混合型毒品分裝工廠2座，查扣K他命2.4公斤、各式咖啡包毒品7300多包，半成品、原料、分裝器具等物，另也搜出空氣槍4把、改造PPK手槍1把、15顆子彈，3處共起出現金830萬餘元，逮捕以33歲張姓主嫌為首共19名嫌犯，包括葉姓母子檔和情侶檔等，其中張嫌等8人遭收押禁見，順利瓦解地下製毒集團。

張善政讚桃警這次破獲數量龐大，為緝毒工作的重大突破，強調市府查緝毒品絕不懈怠，儘管毒品技術日新月異，警察同仁皆充分掌握，對於毒品來源更是追緝到底，絕不讓「道高一尺，魔高一丈」在桃園發生，桃園有決心讓這些「魔」無法逍遙法外，期勉桃警持續秉持犯罪「零容忍」的立場，共同守護桃園成為乾淨無毒的健康城市。