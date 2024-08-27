民眾黨主席柯文哲遭爆拿選舉補助款4300萬元現金購買商辦，引發爭議。前中廣董事長趙少康認為，應該徹底檢討總統選舉補助制度，因補助總金額動輒一億至兩億元，引誘太大了，他更諷刺表示，若侯友宜當初主動承諾柯文哲將所有補助款給他，說不定藍白合就成功了。

民進黨台北市議員林延鳳昨（26）日爆料，柯文哲5月以4300萬元現金購入立法院附近商辦，登記在自己名下；對此，柯文哲證實此事，並稱依民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部，3分之2可以歸個人，他參考其他總統候選人的例子，以這筆錢設立個人辦公室，供長期使用。

對此，趙少康今在臉書表示，應該徹底檢討總統選舉補助制度，因3黨候選人光靠選舉期間收到的捐款，都足夠支應各項開銷，「既然沒花到自己錢，為什麼還要政府另外補助？」他認為，一票30元補助款，總金額動輒一億至兩億元，這筆錢的引誘太大了，必須取消總統大選的選舉補助款，才能正本清源 ，不能把選總統當發財的機會。

趙少康更諷刺表示，至今他才恍然大悟，為何柯文哲當初怎樣都不願跟侯友宜合作參選，侯友宜如果主動承諾柯文哲，將所有補助款給他，說不定藍白合就成功了。

話鋒一轉，趙少康認為，目前選舉帳務很多都不確實，甚至成為政治鬥爭的工具，各黨都應該徹底檢討，若有不實就趕快改正，且「政黨都在做假帳」的印象若形成，將影響選民觀感。