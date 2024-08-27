新一屆立法院第一會期朝野衝突不斷，休會期間民眾黨爆出假帳風波，《鏡新聞》最新民調顯示，民眾黨立委的滿意度大跌僅剩23.6%、不滿意度飆升9.7%至63.3%。

《鏡新聞》今（27）日公布2024年八月政經民調第十九波調查結果，針對三黨立委表現滿意度。民眾對民眾黨立委整體表現，滿意度23.6%、不滿意度突破六成為63.3%，13.1%未表態。

民進黨立委部分，46.5%民眾表示滿意、42.8%不滿意；國民黨立委則是36.4%滿意、不滿意度達五成為53.2%。

總體而言，不滿意度是民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低；滿意度為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低。

對比前次民調，民眾黨立委的滿意度大幅下降9.2%（前次調查滿意度為32.8%），同時不滿意度也大幅上升了9.7%（前次調查不滿意度為53.6%）；民進黨立委的滿意度自43.2%上升3.3個百分點，不滿意度自48.0%下降5.2個百分點；國民黨立委的滿意度自34.9%上升1.5個百分點，不滿意度自55.8%下降2.6個百分點。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。經費來源為鏡電視。