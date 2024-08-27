求才若渴，工研院今（27）攜手台灣電力與能源工程協會舉辦「電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮」，除頒出聯盟獎學金給優秀學子，人才發展聯盟還要擴大跨域學程學校，目前正在跟台科大、北科大等學校討論規劃課程。

今日頒獎典禮，國內上市公司華城電機、達德能源、台塑等都參與，現場也邀請來自盛齊綠能、華城電機的綠領人才，分享電力產業職場經驗與前景，鼓勵更多年輕新秀加入電力領域。

根據國際能源總署統計，2030年全球將新增約3000萬個潔淨能源相關職缺。工研院2019年與台電與能源協會攜手產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，透過專業課程、獎學金培育本土綠領人才，並與台大、中山、成功合作推動跨域電力學程，讓對電力有興趣的學子修習。目前也正跟台灣科技大學、台北科技大學、高雄科技大學討論規劃中，持續把學程拓展至更多學校。

「電網人才發展聯盟獎學金」旨在培育電網與電力領域人才，本次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」共三個獎項，總計36組學生獲獎。獲得「優秀專題提案獎」的大同大學電機系林亮葳，以「小型微水力發電應用於自動化溫室調控系統」研究獲得肯定。

「傑出專題成果獎」，頒給勤益科技大學電系史東庭的「卷積KNN演算法於風機齒輪箱之複合故障診斷研究」，史東庭對於電力研究十分熱衷，今年5月爭取參加國際研討會，未來畢業也把電力與能源當成職場首選。

「優秀學生獎學金」則由台大工程科學及海洋工程學系廖珮淳，以「1700伏特碳化矽分離式虛閘極金氧半場效電晶體元件開發」拿下。她表示，為了拓展國際視野，已參與了許多國內外的研究交流、競賽、計劃成果發表以及學術研討會，前往日本、美國、義大利與各領域的專家學者進行了交流，未來會在電力電子領域繼續鑽研，以求在博士班期間能有更好的表現。