《萌寵明星粗乃玩》第4季變成大型戀愛現場，上周播出亦凱與凱玲的配對大受好評，本周正式開啟同居生活，這對CP因種種小事摩擦，關係即將生變。當凱玲駕車與亦凱獨自外出，亦凱全程碎唸不止，更說道：「我載人會比較注意舒適感，妳別只想著踩油門。」此話一出瞬間引起凱玲反感冷回：「所以你在說我開車不舒適？」車內氣氛降至冰點，亦凱的碎唸也讓主持人吳姍儒（Sandy）直搖頭吐槽：「你可以很懂，但不要把我們當笨蛋。」

凱玲靠驚人撩男手段成為網友話題討論，甚至因永遠保持S型站姿引起Sandy驚嘆：「這是自然的人類平時會有的狀態嗎？」本周節目內容更將釋出另一個女來賓百芸屢遭冷落的種種情形，更因博雄始終忽略初次配對對象百芸的舉動，讓觀察室眾人為百芸大抱不平，阿本崩潰表示：「我要哭了，原本還想幫他們說話，但男生這樣的失禮行為真的無法原諒！」Sandy極度反感直言：「我現在最討厭博雄了。」

阿本（左起）、溫妮、吳姍儒在觀察室裡驚嘆連連。（TVSB提供）

萬秀洗衣店主理人張瑞夫與曹芯瑜正式展開的約會行程。先前吳姍儒曾提問，2人認為見面幾次後可以共吃一支冰淇淋？張瑞夫回答3次，而曹芯瑜則半開玩笑表示18次。然而當兩人來到甜點店時，曹芯瑜大方與張瑞夫分享自己碗裡的甜點，初見面便交換口水的大型雙標現場，引起觀察室一陣尖叫，阿本搞笑調侃：「今天只是第一次見面哦。」可見張瑞夫魅力不凡，吳姍儒也大讚：「瑞夫有讓人感到穩定的魔力。」