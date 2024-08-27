教育局副局長陳素慧表示，今年成立了「台北市STEAM及新科技發展辦公室」，整合北市現有及產、官、學、研資源，促進各行政區STEAM及新科技教育均質發展。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）

為提升學生資訊教育核心素養，台北市教育局舉辦的「台北市中小學資通訊應用大賽」已邁入第21屆。比賽秉持「以競賽取代評量」的精神，提供學生展示機器人應用能力的平台。今年分為「智組型機器人」與「人型機器人」兩項競賽，由專家學者根據實務運用、問題解決和邏輯思考進行評分，共吸引219隊、466位學生參與。

為表揚得獎師生，教育局特地舉行頒獎典禮，由副局長陳素慧出席。她表示，教育局每年寒暑假皆舉辦「STEAM營隊」，涵蓋無人機、程式設計、機電整合等多項科技課程，旨在啟發學生的科技興趣，培育未來的創新人才。今年更成立了「台北市STEAM及新科技發展辦公室」，統籌並推動北市的STEAM教育，促進全市均質發展。

此外，育成高中的曾同學、翁同學及黃同學在首次參賽的「智組型機器人」賽事中即獲得高中職組第一名，他們表示競賽不僅帶來成就感，也大幅提升了他們的資訊科技應用能力。光復國小的陳同學在「人型機器人」小學組競賽中獲得4項冠軍，他從小三開始學習機器人組裝與操作，未來也將繼續參賽，希望再創佳績。

育成高中教師江秋靜表示，學生在作品中結合了影像和語音識別等AI元素，從準備到參賽過程中，展現出卓越的團隊合作和問題解決能力。大安高工在競賽中囊括2項第1名，校長楊益強說，學生展示了技術與創造力，成功設計出強大靈活的機器人，學校將持續深化科技教育，為學生創造更多發展機會。