Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在一封信中坦承，臉書公司曾迫於拜登-賀錦麗（Biden-Harris）政府的壓力，對美國民眾的言論進行審查，尤其是有關新冠肺炎（COVID-19）的內容，更強調若未來有類似情況，他們將會堅決反擊。

綜合外電報導，祖克柏周一寫了一封信給美國眾議院司法委員會主席、俄亥俄州共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）說：「拜登政府的多名官員2021年不斷向Meta團隊施壓，要求審查一些有關新冠疫情的貼文，其中包括幽默或是諷刺的內容」。當臉書不同意進行審查時，拜登政府表示非常不滿。

祖克柏在信中說，Meta於1年多前向拜登政府提交了數以千計文件，讓他們審查臉書的內容。此外，Meta還提供了12名員工，隨時準備接受聽證會問詢，強調Meta一直配合調查。

Mark Zuckerberg just admitted three things:



1. Biden-Harris Admin "pressured" Facebook to censor Americans.



2. Facebook censored Americans.



3. Facebook throttled the Hunter Biden laptop story.



Big win for free speech. pic.twitter.com/ALlbZd9l6K — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) August 26, 2024

祖克柏指出，Meta的平台是為所有人服務的，旨在促進言論自由，並幫助人們以安全可靠的方式建立聯繫。作為其中的一部分，他們經常收到來自世界各國政府和其他機構的意見，這些意見涉及公共言論和公共安全等各個方面。

祖克柏強調，最終決定是否刪除內容權力在於Meta，他們對自己的決定負責，包括在壓力下，對COVID-19相關內容的審查措施所做的調整，但他同時也承認，這些決定在現在看來是錯誤的，他為此感到後悔，並表示臉書當時應該更加坦率地表達立場。他並表示，如果類似事件再發生，他們將會堅決反擊，「我強烈認為，不應為了政府施壓，而在社群守則方面妥協，若類似狀況再度發生，我們已準備好反擊」。