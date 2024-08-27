好鄰居基金會攜7-11以成為鄰里間好鄰居為使命，至今全台逾7000家門市達成全鄉全店全天服務里程碑。（基金會提供／朱世凱台北傳真）

好鄰居基金會透過「閱讀勵學」協助羅浮國小推動閱讀，今年攜手統一超商、博客來啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」。（基金會提供／朱世凱台北傳真）

企業展現社會責任，持續投入資源扶植國家幼苗，為年輕一代成長提供有力後盾。統一超商好鄰居文教基金會（以下稱好鄰居基金會）在地陪伴25年，自1999年成立至今，秉持基金會成立初衷，與7-11攜手以好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根三項社會服務，架構社區親子最佳活動場域、協助購物不便區域小學推動閱讀、陪伴返鄉創業社會企業深根落地，至今已陪伴與影響超過3百萬人。

好鄰居基金會攜手7-11以成為鄰里間好鄰居為使命，透過拍攝好鄰居基金會25周年全新「OPEN!斜槓好鄰居」形象影片，至今全台逾7000家門市達成全鄉全店全天服務里程碑，透過各項社區服務與活動，每位加盟主與夥伴持續在崗位上盡責守護社區。邀請到全台陪伴基金會投入社區經營的店經理們現身分享，包含高雄新甲仙門市林德和店經理發想閱讀集點活動，陪災民與孩童走過八八風災艱難的重建之路、桃園羅浮門市店經理楊瑞琪藉由門市凝聚居民向心力並陪伴孩童學習、竹北豐禾門市鍾顓鴻店經理為返鄉青年點亮希望的燈，讓創業之路不再是摸黑前行。

好鄰居基金會舉辦「好鄰居同樂會」 15年來累計舉辦約10萬場活動，吸引270萬人次參與，相當全台超過十分之一的民眾皆曾共同響應。桃園羅浮門市店經理楊瑞琪讓門市成為在地的活動中心，串聯羅浮國小啟動晨光閱讀計畫，以好鄰居教室、繪本共讀、DIY遊戲等活動，讓永續觀念能在社區和生活中扎根。好鄰居基金會也透過「閱讀勵學」協助羅浮國小推動閱讀，今年攜手統一超商、博客來啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」，耗時6個月與近百位志工，將萬本藏書系統化整理，完成圖書館整理，落實鄰里共好，提升鄉鎮閱讀環境。

同時，好鄰居基金會長年關注孩童教育與閱讀議題，自2011年由高雄甲仙門市林德和店經理幫助八八風災受災孩童推動閱讀集點換商品的善舉，正式開啟「閱讀勵學」計畫起點，從每天的一頓免費早餐不僅紓困經濟、更有效提升孩童閱讀量進而追尋夢想，阿和店經理讓社區重新恢復生氣，走出門市更走進居民生活，成為街頭巷尾的有求必應土地公。好鄰居基金會也於2014年起正式推動「閱讀勵學」專案，至今已累計逾百所學校、陪讀班據點，閱讀量超過85萬本讀冊。自2022年起更攜手正隆公司、捷盟行銷運用7-11門市10公噸紙箱循環再製成永續紙材教具，為地球貢獻減碳58公噸，相當於保留200棵樹，至今共打造6座「好鄰居紙圖書館」。

此外，好鄰居基金會自2017年起擴大關注範圍，開拓「青年深根」計畫，扶植返鄉創業社會企業團隊在從零到有最艱難的這一哩路，藉由7-11通路力量，增加販售曝光機會，竹北豐禾門市鍾顓鴻店經理實踐與社企團體、在地農夫三方共好，協助推廣過剩農產所製成的創新商品，讓更多優質商品被看見。青年深根計畫已陪伴20組團隊將逾百項在地優質選物上架區域門市與i預購等線上平台，足跡遍布全台20個鄉鎮，未來好鄰居基金會也將持續發揮貢獻在地精神，期盼為社會帶來善的循環。