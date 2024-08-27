AI指標股輝達（NVIDIA）將在美國當地時間28日、台灣29日清晨公布最新一季財報，市場屏息以待是否上演輝達救台股的戲碼。知名半導體分析師陸行之今（27）日在臉書發文揭示5大觀察重點，尤其要關注第3季數據中心營收數據，是否被競爭對手超微（AMD）超越。

1.市場預期輝達第二季營收季增11%、年增114%，並預估第三季營收季增12%、年增75%，財報必須比市場預期好超過5個百分比，盤後股價表現才會好。

2.市場預期輝達第二季EPS（每股盈餘）為0.603美元，第三季EPS為0.668美元，第三季毛利率75%，觀察是否達到目標。

3.如果輝達庫存月數季增20%以上，市場會抱持悲觀看法。

4.輝達第二季數據中心營收季增幅度，要高於公司預期的11%，否則市場會持悲觀看法。

5.觀察輝達第三季數據中心營收季增幅度，能否超過超微數據中心20%季增表現，若無法超過，代表超微正在一點點拿下輝達的市占。

輝達26日股價收下跌2.26%，收在126.46美元。