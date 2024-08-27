彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人送醫，其中3人命危，經搶救1周，命危3人中，19歲簡男已宣告不治，劉男（58歲）、與賴男（38歲）昏迷指數則都仍僅3分，且醫院與賴男家屬溝通，家屬已簽下放棄急救、器官捐助同意書。

海龍離岸風電陸域降壓站日前在施設二氧化碳自動滅火系統時，疑因誤觸二氧化鋼瓶，引發二氧化碳外洩連動效應，造成17人送醫搶救，其中3名命危患者包括被送至鹿港基督教醫院賴男（38歲）、彰濱秀傳劉男（58歲）及台中童綜合醫院簡男（19歲）。

賴男到院後搶救6分鐘才回復呼吸心跳，不過其肺部損傷已有改善，並因吸入過量二氧化碳引起的腦部損傷，肺部損傷。

鹿基醫院表示，上周因工地二氧化碳外洩事故送來鹿基的賴男，因其狀況無顯著的進步，昏迷指數一樣在3分，家屬有考慮器捐，該院於今日下午1點許，將賴男轉至彰化基督教醫院進行器捐評估。

劉男被送至彰濱秀傳醫院，院方說，昏迷指數仍維持3分，瞳孔對光沒反應，升壓劑有調降，後續將再進行腦部檢查，以評估其狀況。