2024全民運動會將於10月26日在屏東縣登場，屏東縣政府27日發表全民運主題曲〈綻放〉，並請來詞曲創作者、也是深受年輕人喜愛的「潮州土狗」現場獻唱，他表示自己在國小國中階段都在屏東打棒球，他把以前當運動員的經驗都寫到這首歌裡。

2021年發布首支出道單曲〈50 元的檳榔〉即爆紅的「潮州土狗」，深受年輕人喜愛，身為屏東縣潮州人的他受屏縣府邀請創作全民運主題曲〈綻放〉並出席發表會獻唱，他說，他在國小國中時都是棒球隊的游擊手，也都在屏東打球，所以他把以前當運動員的學習經驗都寫進這首歌裡。

2024全民運動會將於10月26日在屏東縣登場，屏東縣政府27日發表全民運主題曲〈綻放〉，並請來詞曲創作者、也是深受年輕人喜愛的「潮州土狗」現場獻唱。（謝佳潾攝）

屏縣府指出，〈綻放〉呼應了這次大會標誌綻放榮光的設計理念，也呈現了運動員在訓練及比賽中的各種情感和心境，編曲採用樂團搖滾曲風，強烈的節奏和激情的旋律，鼓舞著每一位聽眾和運動員，而副歌則象徵著不斷吶喊鼓舞的方式，激勵著運動員在全民運動會上全力以赴，勇往直前追尋夢想綻放出屬於自己的光芒。

此外，主題曲的MV視角也展現出屏東得天獨厚的自然環境，以及縣內各優質的運動場館，同時也讓選手揮汗練習的身影在音樂中熱情綻放，代表著這片土地對運動的熱愛與支持。

2024全民運動會將於10月26日在屏東縣登場，屏東縣政府27日發表全民運主題曲〈綻放〉，並請來詞曲創作者、也是深受年輕人喜愛的「潮州土狗」現場獻唱。（謝佳潾攝）

除發表主題曲外，吉祥物「驕仔」也隨之亮相，屏東縣長周春米說，這次吉祥物是延續2020全中運吉祥物「驕仔」，但是2.0版模樣更萌，以屏東縣鳥「紅尾伯勞」識別作為基礎，重新演繹專屬於屏東的吉祥物，呆萌的大眼睛與黑色眼罩，搭配標誌性紅尾的「紅色亮點」，不僅賦予城市新的視覺符號，更為周邊應用開啟更多元可能性。

周春米強調，由於全民運是9歲到99歲的民眾都可以參與，所以縣府特地將「驕仔」設計了5個不同年齡層的角色，打造融合各年紀的運動隊伍「全明星隊」，希望全民動起來。

奧運國手賴主恩也出席發表會，他說，他在當選手時都沒有在屏東參加過大型比賽，全民運也沒有，感到有點可惜，所以他要祝福所有選手都能在屏東好好比賽、好好享受，屏東還有很多美食，千萬別錯過。