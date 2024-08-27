麻豆區農會31名產銷班班長也力挺郵局配送活動。（寶智華攝）

麻豆文旦進入運銷期，農會希望盡速將優質文旦配送到全台各地。（寶智華攝）

台南市麻豆區種植文旦838公頃，是全國最大文旦產地，目前採收逾7成，進入運銷期，台南郵局自28日起至9月11日提供優惠配送服務，讓麻豆文旦更快速且便宜的送達全國1300個據點。

台南郵局27日在「麻豆生鮮處理場」舉辦「郵挺小農 柚來了」記者會，代理局長尤素珍表示，郵局每年在中秋前夕加強協助農民配送文旦，去年光是台南郵局就配送24萬箱，今年更和麻豆農會31個產銷班、1700多個農民密切配合，希望擴大服務層面與效能。

尤素珍指出，中秋節前約一星期是全國宅配運送最繁忙的時段，一般寄貨平均要3至5天才能送達，台南郵局不僅提供每箱10台斤最低可達85元運費的優惠價格，還力求3天到貨，再加上郵局有全台1300個據點的廣大通路，絕對是農民配送文旦的最佳選擇。

尤素珍表示，台南郵局同時協助小農在ｉ郵購網站專區上架台南麻豆文旦，每箱10台斤售價680元，即日起開放訂購至9月6日止，每銷售1箱捐贈10元幫助弱勢團體，歡迎各界訂購並利用ｉ郵箱24小時寄取件服務，刷郵政VISA金融卡消費，更享紅利點數5％回饋。訂購網址：https://myppt.cc/hC108M