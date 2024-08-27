疾管署說明，腹瀉和腸病毒疫情連續數周上升，開學季和中秋烤肉季將近，預估疫情持續上升，高峰落在9月下旬。（王家瑜攝）

中小學開學季將近，國內腸病毒連續2周上升，腹瀉疫情更是連續4周上升，單周就診人次高達12.5萬。疾管署發言人羅一鈞今天表示，接下來將迎接中秋烤肉季，腹瀉和腸病毒疫情可能持續上升，預估高峰落在9月下旬，至於何時反轉下降，仍有待觀察。

疾管署統計，上周國內腹瀉就診人次高達12.5萬，已是連4周上升，以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為主。羅一鈞指出，本周是中小學開學，加上接下來9月是中秋烤肉季，預期疫情將持續上升，預估高峰落在9月下旬。

疾管署說明，諾羅病毒常在食用受汙染飲食後24至48小時之間發病，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。症狀多會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒。

另外，國內腸病毒上周就診人次近1.4萬，已經連2周上升，社區流行以克沙奇A型為主。羅一鈞表示，本周開學至中秋節前疫情預期將持續上升，高峰可能在9月下旬，請家長和學校落實小朋友洗手和環境消毒。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。