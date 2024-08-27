中菲行國際物流集團27日宣布，與宏碁集團和國泰貨運達成合作，攜手簽署使用可持續航空燃油(SAF)在空運減少碳排放。這項開創性的合作是中菲行致力於可持續發展和減少物流對環境影響的重要實際行動之一。根據協議，自2024年起使用國泰貨運航班所提供的SAF解決方案。

永續航空燃油為生物燃油的一種，以植物或動物材料取代化石燃料製成，可替航空運輸減少高達80％溫室氣體排放。國際航空運輸協會(IATA)估計，2050年航空業實現淨零排放之中，永續航空燃油的減排量佔比約達總量的65％。

中菲行國際物流集團的空運總裁邱鈞榮特別指出，「我們與客戶緊密合作，齊心協力減少貨運碳排放。與化石燃料相比，可持續航空燃油的出現如同改革先鋒，其減少溫室氣體排放量高達80％，為航空運輸業帶來突破性的改變。攜手宏碁集團與國泰貨運，我們以實際行動，共同為地球的永續發展盡最大努力。」

宏碁永續長劉靜靜表示：「宏碁攜手中菲行推行永續航空燃油解決方案，與供應鏈合作夥伴一起應對環境挑戰，並推動旗下Earthion永續平台的發展。淨零排放是全球共識，宏碁從製造、生產到運輸等階段，皆以實際的行動減少產品於生命週期的碳排。」

中菲行長期以來致力於為全球客戶提供可持續的物流解決方案。這次合作除了與集團推動綠色物流實踐、支持供應鏈中環保行動的整體策略方針一致，合作中所扮演的角色更進一步強化了其推動物流產業邁向更加永續和低碳未來發展的領導地位。此外，國泰貨運於2022年啟動的企業可持續航空燃油計畫，除了是這次合作的平臺，亦已成為亞洲首項永續行動在空運上的重大里程碑。