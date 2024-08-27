高雄鳳山昨（26）日下午發生一起暴力案件，一名49歲黃姓男子，在路上向79歲鄭姓老翁借用打火機不成，竟持拔釘器攻擊鄭翁頭部隨後騎車逃逸，鄭翁滿頭是血向路人求援，所幸經送醫治療後無大礙，過程也被一名運動民眾目擊，嚇壞上網發文「公司有教防身術嗎？」

據了解，黃男當日下午4點在鳳山衛武營周邊，隨機在路上，向鄭翁攀談並借用打火機，惟鄭男不予理會，卻遭黃男持拔釘器，向老翁頭部攻擊，黃男雖遭多名男子上前圍捕，在停車場騎車逃逸前，有成功將其機車撂倒，不料仍被黃男快速扶起後逃逸，老翁滿頭是血衝出向路人求助，過程被一旁運動民眾目擊。

有民眾在社群發文指出，到衛武營運動剛停好車，就看到2名男子衝出，後方男子大喊「他是壞人不要讓他跑走」，但尚未反映過來，前方的男子就已騎車逃逸，隨後看到一名滿身是血老翁走出「似乎是隨機攻擊事件！」，讓發文民眾後悔沒去搶下攻擊男子機車鑰匙「至少拿出手機拍車牌也好」，也嚇壞問說「公司勞教班有教防身術嗎？」

警方表示，鄭翁經路人報案後，由救護人員送往醫院治療，發現頭部有受傷，所幸沒有生命危險，經調閱監視器畫面發現黃男尾隨鄭翁進入公園，攻擊後經民眾圍捕不成騎車逃逸，鎖定車牌號碼後於1小時內在三民區逮人。

警方說，黃男遭警方攔查當下，身上仍有鄭翁血跡，當場依現行犯逮捕，全案依殺人未遂等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，也說明嫌犯無相關前科紀錄，也沒有精神病史，為何出手攻擊有待檢調釐清。